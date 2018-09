Ancora una rapina al bar del distributore Ip sul lungomare di Termoli. Da una prima ricostruzione due uomini a volto coperto e armati di pistola, forse giocattolo, sono piombati all’alba di sabato nel locale dove c’erano anche alcuni clienti e hanno portato via la cassa. Il bottino non supera i trecento euro. Indagini in corso per fare chiarezza sull’ennesimo colpo compiuto in questa attività.