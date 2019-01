La rapina è avvenuta questa mattina nel Bar Europa di Termoli in via De Gasperi. Un uomo armato di coltello e col volto nascosto da un passamontagna, ha fatto irruzione nel locale rubando i soldi delle macchinette.

Nel bar ancora non c’era nessuno, solo una commessa intenta a svolgere il suo lavoro. Il malvivente è andato a colpo sicuro, sapeva come muoversi e conosceva in luogo dove si trovavano i soldi.

Una volta afferrato il bottino, circa 2mila euro, il ladro si è dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Termoli, per gli accertamenti, per ascoltare la dipendente e raccogliere le informazioni utili a far scattare le indagini.

La Polizia sta vagliando le immagini delle videocamere per risalire all’identità del rapinatore.