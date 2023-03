“Rap to dream”, l’arte e la musica per l’inclusione

Manifestazione il 25 marzo all’Istituto scolastico CPIA di Isernia. Ne parla la prof. Lucia Lozzi

Manifestazione “Rap to dream”, l’arte e la musica per l’inclusione, promossa dall’Istituto scolastico CPIA di Isernia in collaborazione con l’associazione Dajai. Si terrà il prossimo25 marzo presso l’auditoriun dell’Istituto scolastico Fermi nel capoluogo pentro. A parlarne la prof. Lucia Lozzi : “Il progetto –spiega la docente- rivolto ai minori stranieri non accompagnati, nasce dalla convinzione che debbano essere sempre messi in campo tutti gli strumenti pedagogici per promuovere l’integrazione e l’inclusione delle persone migranti. Il progetto ha voluto rispondere a due domande : una emozionale, cioè dare la possibilità ai ragazzi di esprimere il proprio vissuto quasi sempre doloroso e tenuto nascosto,e provare a dare uno strumento in più per aumentare la fiducia nei propri mezzi ; altra urgenza è stata quella di implementare la conoscenza della lingua italiana utilizzando uno strumento artistico come il linguaggio rap assolutamente alla portata dei ragazzi e da loro molto apprezzato. Siamo riusciti nel progetto e gli stessi ragazzi lo esporranno. Saranno presenti alunni di tutte le scuole di Isernia provincia, istituzioni e strutture di accoglienza, nonché i ragazzi protagonisti del progetto realizzato”.