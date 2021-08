Campobasso, 28 agosto 2021 – Trentacinque dei sessantadue equipaggi iscritti hanno fatto da cornice ben presto – questa mattina – allo shakedown della ventiseiesima edizione del ‘Rally del Molise’, valido anche quale trofeo ‘Giuseppe Matteo’, nonché appuntamento della settima zona della ‘Coppa Rally Aci Sport’.

Nell’arco di tre ore, tra le 7.30 e le 10.30, gli equipaggi hanno avuto un primo assaggio di quella che sarà la prova speciale di Busso (rispettivamente la prima, la quinta e la settima delle otto in programma) nel novero di uno specifico tratto dei poco più di sei chilometri del tracciato.

L’appuntamento dello shakedown si è svolto senza particolari intoppi proiettando di fatto tutti gli equipaggi verso le 12.50 quando, in previsione, c’è la partenza della vettura numero uno (la Skoda Fabia R5 Evo2 pilotata da Carmine Tribuzio con Fabriano Cipriani alle note) dall’area assistenza e riordino di Selvapiana (il Master Car Village).

Live timing – Per tutti gli appassionati e per gli addetti ai lavori, tra l’altro, ci sarà la possibilità di seguire da vicino l’evento grazie al servizio del service ultratiming.it che offrirà il cronometraggio in real time dell’evento con classifiche poi di speciale e complessive aggiornate all’indirizzo web http://www.ultracross.it/scheda.asp?id=876.

Live streaming – Per quanti, invece, vorranno seguire la competizione in video, su Facebook, alla pagina Mattiperlecorse (https://www.facebook.com/Mattiperlecorse/), ci sarà il live streaming delle fasi di partenza ed arrivo, unitamente alle premiazioni con tanto di impressioni dei protagonisti, nonché di tutte e otto le prove speciali.