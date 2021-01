Come rappresentante del gruppo consiliare di minoranza ”Noi per Larino”, in considerazione che diversi Comuni molisani stanno assumendo iniziative atte a “tamponare” la popolazione, vedasi il Comune di Santa Croce di Magliano e quello di Casacalenda, in quest’ultimo, come leggo dalla stampa, ad addossarsi le spese sarà la consigliera regionale Aida Romagnuolo, si chiede all’Amministrazione di attivarsi affinché anche a Larino possa essere presa una tale iniziativa, in modo tale da poter “tamponare” la popolazione su base volontaria, anche in considerazione dei numerosi casi di positività che si sono verificati nella nostra comunità.