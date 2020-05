“Rainbow in the sky”, è il nuovo brano di Barbara Federici. La cantautrice venafrana per la realizzazione del brano si è valsa della collaborazione di Alessandro Di Muccio, docente del Mattei di Vasto.

BIOGRAFIA DELLA CANTAUTRICE BARBARA FEDERICI

BARBARA FEDERICI, cantautrice molisana di Venafro (IS) del 1978.

• La sua carriera artistica inizia a soli 14 anni come cantante in band e gruppi locali, partecipando ad eventi e spettacoli in locali e piazze.

• Influenze artistiche: Celine Dion, Whitney Houston, Bryan Adams, Roxette e Queen ma anche artisti italiani che hanno influenzato molto la sua vocalità come i Matia Bazar, Mango ed Elisa.

• Studia e si Laurea in lingue e letterature straniere e diventa docente in scuole secondarie superiori si attiva in progetti musicali per i giovani talenti. Collabora come cantante con compositori e ad artisti nazionali.

• Cantante solista, la sua carriera musicale continua in collaborazione con il musicista e DJ Producer Alessandro Di Muccio, specializzandosi in intrattenimento, animazione e presentazione di eventi e spettacoli presso Hotel, Club, Fiere e Discoteche nazionali.

• Generi Musicali: Barbara è mezzo-soprano dalla voce chiara, acuta e forte e canta in italiano, inglese, francese e spagnolo passando abilmente dalla musica pop/leggera al rock/melodico al dance/trance diversificando e personalizzando cover di grandi classici italiani e stranieri, con particolare attenzione ai ritmi e alle sonorità degli anni 80/90.

• Produzioni artistiche: Barbara registra diverse Cover per poi intraprendere una strada professionale più personale come cantautrice: di qui alcuni inediti tra i quali si segnala “Crazy is My Life”, brano scritto in inglese che inneggia alla Vita e al sano divertimento dal ritmo dance ballabile e “Rainbow in the sky”, brano leggero scritto in inglese dal testo impegnativo, in uscita il prossimo 1 Maggio 2020 in tutti i digital stores mondiali. A breve in uscita anche un album contenente Inediti e Cover dei suoi artisti più amati.

BREVE DESCRIZIONE DEL NUOVO SINGOLO “ RAINBOW IN THE SKY” USCITO IL 1° Maggio 2020:

“Rainbow in the Sky” è una ballad leggera con un arrangiamento molto raffinato e articolato, ricco di archi e suoni acustici. Autrice ed interprete del brano è Barbara Federici, il cui testo in inglese, è sociale ed impegnativo e fa riferimento alla superficialità dell’uomo e al suo egoismo capace di trasformare e danneggiare la natura e il mondo autodistruggendosi, di qui la necessità di cambiare rotta per salvarsi.

Significato della canzone: La canzone nasce dalla riflessione su quanto sta accadendo nel nostro pianeta in questo delicato momento e lancia un messaggio di speranza: “ l’uomo sebbene abbia le sue responsabilità nonostante tutto sa dove andare perché ha il potere dell’amore; l’amore, quello puro e vero, quello tra gli esseri umani e tutto il creato, ha la forza di migliorare e salvare il mondo” di qui il monito: “Apri il tuo cuore, apri le tue braccia, apri i tuoi occhi e vedrai un arcobaleno nel cielo”, simbolo di speranza e serenità.

Composizione musicale: Il compositore musicale del brano è Alessandro Di Muccio che ha curato in modo ricercato l’arrangiamento arricchendo la sezione strumentale con archi e suoni acustici melodici; Video di “Rainbow in the sky”: Il video musicale, realizzato sempre dall’autrice, interpreta la canzone in modo coerente con il testo e ripercorre in modo ordinato l’involuzione del mondo con il suo messaggio di speranza, tutto in sincrono con le sequenze della canzone e con sottotitoli in italiano per dare maggiore forza al suo messaggio ed arrivare al cuore di tutti!

Link pagina FB: https://www.facebook.com/barbarafedericimusic/

Link Canale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCuurszmSiQ7tDJjkhyo0ivg