A Castrocaro Terme si è svolta nei giorni scorsi la fase finale del progetto di calcio a 5 Ragazze in Gioco promosso e sviluppato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC in tutte le scuole medie del territorio nazionale per favorire la crescita del movimento femminile. Venti le formazioni che si sono contese la vittoria finale, diciassette provenienti dalle fasi regionali dei Campionati Studenteschi.

Anche il Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise, guidato dal Coordinatore dott. Gianfranco Piano, era presente all’appuntamento nazionale con le ragazze dell’IC Pallotta di Bojano (CB) accompagnate dalla Delegata all’Attività Scolastica prof.ssa Teresita Felaco. La manifestazione ha coinvolto oltre 200 giovani atlete.

Al termine della due giorni di gare la rappresentativa molisana si è guadagnata un più che onorevole settimo posto su venti istituti in gara. Un risultato che premia l’impegno profuso in questi anni dal Settore Giovanile Scolastico del Molise che attraverso i suoi progetti punta alla valorizzazione e allo sviluppo del calcio in rosa.