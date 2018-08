Nel solco dell’attività di prevenzione fortemente voluta dal Questore Dr. Roberto Pellicone si inserisce l’operazione della Polizia di Stato che ha visto impegnati nei giorni scorsi diversi equipaggi della Squadra Mobile e della Sezione Polizia Stradale con l’ausilio del personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica e 1 unità cinofila in forza alla Questura di Napoli.

Sono stati effettuati numerosi posti di controllo lungo tutti gli assi viari che interessano la provincia di Isernia al fine di contrastare l’illegalità diffusa e il traffico di sostanze stupefacenti. Tale attività ha visto l’impiego di nr. 22 operatori ed ha permesso di procedere all’identificazione di 72 persone e controllare 23 autovetture.

Oltre che alla velocità, rilevata con i più moderni mezzi tecnici, le pattuglie della Polizia di Stato hanno prestato particolare cura alla verifica della soglia di alcool o dell’abuso di sostanze stupefacenti degli automobilisti, così da prevenire drammatici incidenti.

Di notevole rilievo è stato l’apporto del cane poliziotto Dorian, grazie al suo fiuto, infatti, è stata rinvenuta sostanza stupefacente in alcuni veicoli sottoposti a controllo e sono stati sequestrati 14 gr. di hashish, 6 gr. di cocaina, 4 gr. di eroina e 8 gr. di marijuana.

Sono state effettuate nr. 7 segnalazioni in Prefettura per la violazione di cui all’art. 75 DPR 309/90 per 6 giovani italiani ed un cittadino albanese con contestuale sospensione di nr. 3 patenti di guida.

Sono state comminate 4 sanzioni amministrative per violazione alle disposizioni del Codice della Strada. Ancora una volta con la costante presenza sul territorio la Polizia di Stato garantisce la sicurezza della viabilità ed il contrasto all’illegalità soprattutto in materia di sostanze stupefacenti.