di Tonino Atella

Promuove il giornalista molisano Angelo Bucci, biovegetariano e cultore della ecosostenibilità.

Il giornalista molisano Angelo Bucci, biovegetariano e cultore della tavola assolutamente tradizionale ed arricchita dai sapori più genuini della terra, promuove il raduno nazionale olistico “Feronia-Le vibrazioni di Madre Terra” in programma ad Acquafondata, cittadina montana del Basso Lazio nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Per dettagli e motivazioni del radunodiamo spazio al citato operatore dell’informazione, Bucci : “Sarà un gioioso confronto tra anime affini –attacca il nostro- devote alla Madre Terra. Tre giorni da oggi al 1° agosto di natura incontaminata e spiritualità. Ambientalisti, scrittori, poeti, filosofi, artigiani, operatori olistici e pensatori celebreranno un rito di necessaria riconciliazione con Madre Natura. Convegni, dibattiti, poesia, arte, artigianato,musica, danza, astronomia e passeggiate eco sensoriali saranno i contenuti dell’appuntamento olistico. Il tutto in ossequio a ecosostenibilità, benessere psicosomatico e vegetarianesimo/veganesimo”.

Quindi il programma della tre giorni : venerdì 30 luglio (h 17) presentazione dell’evento ad Acquafondata ed a seguire poesie di Antonella Sozio e Maria Giusti. Quindi presentazione del libro di Maurizio Zambardi “Il capobrigante Domenico Fuoco”, a seguire buffet e in chiusura confronto/dibattito tra i partecipanti. Sabato 31 (h 9.30) esposizioni di arte e artigianato con protagonisti vari, h 10,00 passeggiata tra i vicoli di Acquafondata, h 13 pranzo vegetariano al ristorante Il Lupo, h 17 poesie di Mihaela Talabà e Carla Cerbaso, h 18 presentazione silloge Odore della terra di Camilla Viscusi, h 19 spettacolo musicale di Valentina Romano, h 20 cena vegetariana e serata folk, h 22,30 osservazione di stelle e pianeti. 1° agosto h 9.30 esposizioni artigianato, h 10 passeggiata eco sensoriale con Marianna Arcopinto, h 13 pranzo vegetariano al ristorante Vittoria, h 16,30 Artemisia La Donna Selvatica e il suo progetto, h 17 poesie di Melly Capasso e Piera Rocca, h 18 Eco dell’Universo con Cinzia Corsaro e Emanuele Spitalieri, h 19 confronto/dibattito con Inui Sara ed altri. Tre giorni intensi di appuntamenti unici e particolari ad esaltare la natura da cui tutto ha origine e dove ogni cosa è destinata a tornare. Per gli appassionati dei temi in agenda un’occasione praticamente irripetibile e perciò da non perdere.