“ALLA SCOPERTA DEL MOLISE” SU AUTO E MOTO D’EPOCA, PROPONE L’AUTO CLUB “ER PISTONE”

Simpatica la denominazione del club che propone, l’ “Auto Club Er Pistone” , bella l’iniziativa, ossia “Alla scoperta del Molise”, muovendo su auto e moto d’epoca. E’ quanto propone per il 17 agosto prossimo il predetto club motoristico, con un programma intercomunale in Molise assai fitto ed interessante. Questa in sintesi la giornata : h 8,30 del 17 agosto ritrovo in piazza Pietravalle a Salcito, quindi visita al borgo ed alle h 9.00 partenza per Torella del Sannio, con arrivi previsto alle h 11.00, aperitivo torellese alle h 11.30 e visita al borgo prima di riprendere la partenza alle h 13.00. Si arriverà alle h 14.00 a Bagnoli del Trigno con pranzo presso “Calice Rosso” e brindisi/saluti finali alle h 17.30 in piazza Umberto I. Piace ? Bene ! Salite allora su moto o auto d’epoca che avete in garage e partite, con raccomandazione ovvia di … andatura turistica per strada e buon divertimento con … “Er Pistone” !