Riceviamo e pubblichiamo

Le barriere antirumore, proposte da Rfi, sono completamente inadatte, obsolete e non regolari per soluzione al problema rumore. L’impegno e la battaglia del Comitato “Cittadini in rete di Termoli”, spesso senza reale riscontro nelle Pubbliche Amministrazioni, è riconosciuto, ancora una volta, come obiettivamente valido ed importante per la salvaguardia della salute e dell’intero territorio. E’ per noi di estrema rilevanza l’esito dell’analisi progettuale effettuata dalla Sottocommissione VIA e VAS del Ministero dell’Ambiente di cui riportiamo i passaggi salienti.

Il Gruppo Istruttore 3 del Ministero dell’Ambiente valuta in negativo l’integrazione documentale presentata da Rfi dopo la bocciatura, l’8 maggio scorso, del progetto di Raddoppio Termoli-Lesina, e presenta una lunga serie di richieste di integrazioni a cui la Rfi è chiamata ad adeguarsi. Le richieste riguardano:-“In primis” approfondimenti e studi per la soluzione del gravissimo problema del “rumore” in pieno centro urbano. Ad oggi mancano adeguate indagini sugli effetti sulla popolazione e sulla tutela dell’ambiente.

Nello specifico: è evidenziata “l’inopportunità di risolvere il problema esclusivamente attraverso il sistema delle barriere, unanimemente ritenuto inadeguato lungo la costa adriatica, quale censura verso il mare e con particolare riferimento alla zona di passaggio di Termoli dove la popolazione, i comitati, il Comune, la Regione e le associazioni hanno legittimamente rappresentato la inadeguatezza di tale soluzione”. ”E’ opportuno che Rfi – scrive la Sottocommissione –ponga in essere ulteriori opzioni risolutive innovative in grado di intervenire direttamente sulla fonte dinamica generatrice del rumore, sugli aspetti legati ai ricettori e non esclusivamente sul suo abbattimento attraverso metodi inadeguati e non più proponibili”. -Nel progetto spicca la realizzazione di una galleria in territorio di Campomarino. “Per l’opera in progetto è prevista la realizzazione di una galleria naturale di 1.715,85 metri. Rfi non riporta alcun dato relativo alla caratterizzazione preliminare con prelievo effettuato alla quota di scavo.

I campioni di terreno prelevati nei primi 3 metri dal p.c. dai sondaggi a carotaggio continuo denominati S1 galleria e S3 galleria non si ritengono infatti rappresentativi ai fini dell’accertamento della sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo atteso che il cavo della galleria naturale interesserà quote variabili tra circa 12,4 e 33,8 metri sul livello del mare”. -Studi sulle associazioni vegetali, gli habitat e le unità ecosistemiche presenti lungo il corso del tracciato ferroviario; -Approfondimenti sulla intercettazione delle acque di falda superficiali. -Verifiche sull’impatto dell’inquinamento acustico e luminoso sulla fauna ed avifauna, sia in fase di cantiere che di esercizio diretti ed indiretti, a breve e lungo termine, sull’ alterazione e interruzione di corridoi ecologici.

Queste sono solo alcune delle criticità evidenziate a cui Rfi ha risposto in modo generico, parziale e lacunoso. Infatti, Rfi valuta come nulla o trascurabile l’incidenza dell’opera sulle componenti atmosfera e fauna. In definitiva, il Gruppo di lavoro ritiene utile: ”l’analisi di alternative progettuali a quella presentata per accertare se esista una soluzione con minore interferenza con le varie componenti, inclusa la natura e la biodiversità.

Le alternative dovranno essere studiate non solo in termini di scelte di tracciato, anche con riferimento alle alternative storicamente proposte e analizzate, ma anche e, soprattutto, prediligendo scelte di carattere tecnico o aspetti tipologico-costruttivi e dimensionali”. Infine: ”si invita Rfi a rispondere in modo puntuale alle osservazioni pubblicate sul sito delle valutazioni ambientali ”, comprese le osservazioni del Comitato e dei privati cittadini.

Comitato Civico “Cittadini in rete di Termoli”