L’opera, dedicata nella prima edizione al filosofo prematuramente scomparso Francesco Giampietri, verrà presentata presso la palazzina Liberty di Venafro

Verrà presentato il 9 ottobre prossimo, alle 17, presso la palazzina Liberty di Venafro, il primo volume dell’antologia Pagine Molisane, contenente racconti, poesie, ricette e proverbi locali.

L’opera, in questa sua prima edizione, è dedicata a Francesco Giampietri, giovane filosofo, scrittore e professore di Venafro, scomparso nel 2019 e autore della raccolta Cartoline da una terra che forse esiste.

A lanciare l’iniziativa ‘Un Passo Avanti APS’ che scrive: “Noi abbiamo voluto proseguire questo viaggio bruscamente interrotto, mettendo la stessa passione ed etica professionale. Esattamente come Francesco avrebbe fatto: con passione e senza concedere nulla alla retorica o alla nostalgia per un passato che sicuramente non tornerà. Un’opera editoriale scritta da autori e autrici, cittadini, storici e associazioni, tutti molisani. Un dono come atto d’amore a questa terra presentandola per come è: bella, ricca di cultura, di tradizioni popolari, storiche e religiose. Come tutte le regioni italiane che insieme fanno dell’Italia il Paese unico al mondo”.