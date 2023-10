di T.A.

LI PROPORRA’ “MEGLIE A TIEMP”, SITO WEB VENAFRANO DI VIRGINIA RICCI

Raccontare la guerra e i suoi protagonisti in Molise per conservarne memoria di eroismi, azioni e sacrifici. E’quanto si propone l’ideatrice di “Meglie a tiemp”, la venafrana Virginia Ricci, che si accinge a pubblicare sul citato e proprio sito web i racconti della guerra ultima in Molise, dicendone di protagonisti, vicende, eroismi e gesti vari. “Penso che sia importante conservare la memoria storica di quanto vissuto dai nostri padri, nonne e nonni -afferma la donna- e diffonderli tra le nuove generazioni perché conoscano i sacrifici ed anche gli eroismi dei nostri predecessori. Chiedo perciò a tutti di passarmi testimonianze dirette e di prima mano sugli avvenimenti bellici in Molise, e nel Venafrano in particolare, ricavandoli da quanto ascoltato ed appreso dagli anziani di famiglia o di loro conoscenza . Sarà una bellissima riscoperta della vita e delle vicissitudini personali vissute da nonne, nonni e bisnonni nell’ultimo periodo bellico nella nostra terra, tantissimo martoriata data la Linea Gustav che l’attraversava da est ad ovest. Ritengo che ne scaturirà un pagina storica e sociale quanto mai interessante ed utile per capire il pregresso ultimo della gente molisana. Aspetto fiduciosa il contributo di tanti”.