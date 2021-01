Associazioni e semplici cittadini hanno deciso di raccogliere le firme necessarie affinché venga intitolata, una via della città di Venafro, al compianto Francesco Giampietri.

I suoi amici e chi lo ha conosciuto, non vuole che il suo ricordo si affievolisca, non può e non vuole dimenticare il giovane filosofo e docente universitario scomparso prematuramente.

Il giusto riconoscimento per quanto fatto per la cultura, e per la cultura a Venafro in particolare. E’ possibile sottoscrivere la petizione recandosi presso i punti indicati di seguito.