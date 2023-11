di T.A.

MA C’E’ CHI OSTINATAMENTE ABBANDONA RIFIUTI OVUNQUE E APPENA PUO’, IN BARBA ALLA CIVILTA’ !

Gran bella idea/iniziativa la raccolta differenziata. Serve a riciclare, recuperare e dai rifiuti domestici ricavare altro “a buon mercato” e di assolutamente necessario nell’era contemporanea che tutto “divora” a tempo di record. In tanti ne sino convinti e in tutta determinazione la effettuano, rispettando norme e direttive. Oggi l’umido, domani il vetro, quindi la carta, poi il secco residuo, a seguire la plastica e così via. Già, praticamente perfetto, vantaggioso per l’ambiente e la tasca di ognuno, se non fosse per i soliti ed immancabili “intelligentoni” -o furbasti, se si preferisce- lesti, anzi prontissimi a dissentire, a fare tutto l’opposto, rovinando ogni cosa ! Ne so prova le buste di rifiuti domestici abbandonate forse nottetempo (boh ?!?) ovunque nell’abitato urbano e quelle infilate a forza (!) nei cestini e contenitori per carta ect. su piazze e strade. Ci sono poi, in siffatto corollario dell’ineducazione e dell’inciviltà, coloro che praticano “lo sport” del lancio della busta di rifiuti casalinghi dal finestrino della propria auto mentre procedono lungo statali o in campagna e, dulcis in fondo, “i signori” che amano scaricare -non visti, ovviamente- spazzatura, resti di lavorazioni e rifiuti di ogni tipo in pianura, prediligendo farlo lungo scarpate o ai lati delle strade di bonifica ! Un quadro, quello solo accennato, desolante e che offende la civile convivenza ! Ma purtroppo reale ! Come fermare tutto questo ? Con controlli e prevenzione h 24 delle istituzioni preposte e delle forze di polizia comunali, provinciali e nazionali. Viceversa ci tocca continuare a vivere tra rifiuti ed abbandoni di ogni tipo e dappertutto ! E con la raccolta differenziata che se ne va a … far benedire !