La solidarietà non va in vacanza: una raccolta straordinaria di sangue è stata organizzata da DonatoriNati Polizia di Stato ad Isernia. Lunedì 10 agosto dalle 8.30 alle 11.30 ad accogliere i donatori dinanzi la Questura in via Palatucci 11, l’autoemoteca dell’ Avis.

Un‘iniziativa che mette insieme tre associazioni DonatoriNati, Avis ed Azione Cattolica di Presenzano. In estate le donazioni diminuiscono bruscamente, mettendo in allerta l’intero sistema, ecco perché DonatoriNati ha messo in campo tutte le sue energie, i suoi volontari impegnati in raccolte di sangue straordinarie e nella Maratona del Donatore, un progetto itinerante in tutta Italia.

“Rivolgo un appello ai donatori occasionali, a quelli abituali e a chi vuole diventarlo a recarsi, anche prima di andare in vacanza, a donare il sangue: un gesto che occupa poco tempo e può salvare una vita. Certi che non mancherà il supporto delle altre forze di polizia e militari che, anche a livello nazionale, stanno contribuendo all’impegno dei donatori poliziotti per vincere questa sfida di civiltà e promuovere con sempre maggiore forza la cultura della donazione di sangue”- afferma il Presidente Nazionale DonatoriNati Polizia di Stato Dr Claudio Saltari.

Per info e prenotazioni Nicolino Parisi 328 0367104

Responsabile Comunicazione ADVPS DONATORINATI- Polizia di Stato Onlus

Dr.ssa Annarita De Feo- tel 338 9548508

E-mail comunicazione@donatorinati.it