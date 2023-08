L’INCISIONE SU MARMO CHE RIMANDA AI TEMPI DELLA MONARCHIA

Una incisione su marmo a Venafro, esattamente sulla destra del portone d’ingresso alla casa municipale di piazza Cimorelli, che rimanda ai tempi trascorsi e fa venire alla mente di quando c’era la monarchia alla guida dell’Italia. Su marmo bianco è incisa infatti la scritta “R. P. – BUCA PER LE LETTERE” e giusto sotto la buca orizzontale nella pietra in cui a quei tempi infilare lettere ect. . Quell’ “ R. P.” riteniamo stia a significare Regie Poste, ossia un periodo in cui anche il servizio postale portava ovviamente le scritte “regali”. Viene oggi usata la buca “regia” al Mercato per far partire lettere e cartoline ? Ovviamente no, anche se sino a qualche decennio addietro si ricorda il postino di turno che ritirava eventuali missive lì depositate perché venissero recapitate. Ed allora, rappresentando il marmo e la scritta in questione un pezzo di storia locale e nazionale, sarebbe opportuno e bello che tale pietra e la sua buca orizzontale fossero tenute in perfetto stato, cioè ripulite della bruttissima patina nera procurata dal trascorrere del tempo e che senz’altro rimossa. Esattamente quanto urgente e necessario alle ”Quattro Cannelle” del rione Ciaraffella, la storica fonte pubblica la cui pietra bianca che la riveste è impossibile a vedersi per lo sporco, leggi il nero, che la ricopre dappertutto ! In entrambi i casi ne va dell’immagine della città, da preservare al meglio nel tempo !

T.A.