Intanto c’è l’imprenditore edile che si autocandida a Sindaco, mentre comincia a prendere corpo l’idea della prima donna/Sindaco di Venafro

Mancano mesi alle elezioni amministrative venafrane del nuovo anno, appuntamento presumibilmente della primavera 2023, ma in città c’è chi non perde tempo e già è in piena attività per tale scadenza. E’ il caso di “Laboratorio 86079”, neo movimento popolare che fa pervenire in redazione l’annuncio di altra iniziativa in tale ambito. Sabato 5 novembre infatti, a partire dalle h 16,30, il movimento propone “R-Innovare la città”, come si ricava dalla locandina pervenuta, ossia strategie di urbanistica sostenibile.

Trattasi di incontro pubblico con l’arch. Viscione e rappresentanti del movimento in questione. Sempre in tema di campagna pre/elettorale per le amministrative venafrane del nuovo anno si ricorda l’annuncio dei mesi trascorsi dell’imprenditore edile cittadino Di Vito, che senza mezzi termini fece sapere : “Mi candido a Sindaco di Venafro! Chi vuole, mi segua !”. Intanto in città sta prendendo corpo una idea innovativa per tale appuntamento amministrativo 2023 : candidare una donna a futuro Sindaco di Venafro ! Sarebbe la prima volta in assoluto, non essendosi sin qui mai verificato ! In effetti i tempi cambiano ed anche questo è un segnale in tal senso ! Circa il gentil sesso da candidare allo scanno amministrativo più alto della città, la domanda che si pone : donna/sindaco dal quadro amministrativo uscente o novità della novità ? Beh, chi legge, rifletta, consideri e concluda … !