R … ESTATE A CERRO A VOLTURNO” CON APPUNTAMENTI DIVERSIFICATI

Massimo impegno di Comuni, Pro Loco ed Associazioni varie per attirare visitatori e rendere interessante il periodo estivo nei propri centri con appuntamenti ed iniziative di vario tipo. Si segnala quest’oggi “R … Estate a Cerro al Volturno”, serie di attività in cantiere nel Comune del Volturno Altissimo per conferire interesse al periodo agostano ed accogliere ospiti e visitatori, offrendo a residenti e forestieri il meglio delle serrate estive cerresi. Un cartellone ricco, quello del “R… Estate a Cerro”, aperto il 10 agosto scorso con La notte di San Lorenzo ad ammirare cielo e stelle cadenti, e che proseguirà il 12 agosto dalle h 16.00 alle 2.00 con Secondo Senso, tra musica, divertimenti e brindisi. Gran finale dell’estate cerrese alle h 21.00 del 14 agosto con La sposa cerrese nel tempo, tra sfilate e tradizioni tipiche. Condurrà la serata Luca Di Nicola di Rai 1.

T.A.