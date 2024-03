Questo il contenuto della nota diffusa dallo stesso Pallante.

“In riferimento alla richiesta di offrire la mia disponibilità a candidarmi alla carica di sindaco di Campobasso, mi preme sottolineare come, da parte mia, ci sia sempre stato l’interesse all’unità della coalizione di centrodestra senza mai anteporre obiettivi personali e quelli della compagine politica a cui mi onoro di appartenere.

In virtù di tutto ciò, ringrazio innanzitutto il mio partito nella persona dell’On. Giovanni Donzelli per la fiducia accordata, ancora una volta, alla mia persona e ringrazio, altresì, i partiti alleati che, sin da subito, hanno ritenuto di sostenere il mio nome.

Tuttavia, tenendo conto del ruolo affidatomi dal Consiglio Regionale, che pure ringrazio, e ritenendo tale impegno a garanzia dello stesso e del Governo regionale, come pure dei cittadini molisani, continuerò a svolgere il mio ruolo, assicurando al contempo il massimo sostegno alla coalizione di centrodestra.

