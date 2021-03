Quinta giornata (domenica 14 marzo) per lo screening epidemiologico gratuito voluto dall’amministrazione comunale di Termoli per valutare l’incidenza da Covid-19 in città.

Anche ieri in via Biferno, nella sede della Misericordia, sono stati impegnati i volontari della Confraternita e gli infermieri volontari del Cives. Grande affluenza con 574 tamponi processati con il metodo drive-through, tre sono risultati positivi.

Nei primi giorni di questa settimana saranno definite le date per gli ultimi cinque gruppi, dall’8 al 12, di questa prima fase di indagine epidemiologica alla quale, a stretto giro, ne seguirà una seconda che darà la possibilità ad altre quattromila persone di sottoporsi al tampone rapido antigenico.