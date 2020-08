Questione immigrati ad Isernia, il capogruppo di Alleanza per il futuro al Comune di Isernia Giovancarmine Mancini ha incontrato questa mattina i vertici della Prefettura pentra. L’incontro, è durato circa un’ora.

Da italiano e vice presidente del consiglio comunale di Isernia ho rappresentato che:

1) la misura è colma.

2) Isernia e l’intera regione Molise, per tante ragioni, non possono piu’ essere terra di ospitalità per gli immigrati.

3) La vigilanza deve essere garantita dalle strutture, tra l’altro ottimamente remunerate e non dallo Stato italiano con i suoi uomini in divisa ai quali va tutta la mia vicinanza e solidarietà. Non si possono in poche parole privatizzare gli utili e socializzare le perdite.

4) Se la situazione non cambia ci potrebbero essere seri problemi di ordine pubblico. La gente non ne può più. Io più di loro.

Per onestà intellettuale riconosco che la Prefettura isernina ha già rappresentato al Governo la difficoltà in cui si troverebbe nel gestire altri arrivi.