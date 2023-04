“Insieme per Venafro” con Alfredo Ricci candidato sindaco, “Vivere Venafro – 86079” con Luigi Viscione proposto Sindaco, “Oggi Venafro” con Enzo Bianchi quale primo cittadino e “CambiaMenti per Venafro” con Anna Ferreri candidata sindaco

Quattro liste, numero mai prima verificatosi, per le elezioni comunali di Venafro del 14 e 15 maggio prossimi con cui designare il nuovo governo della città. Sono state appena presentate al Palazzo di Città di Piazza Cimorelli e si resta in attesa del loro avallo definitivo da parte degli organi preposti. Due di tali raggruppamenti sono completi di 16 nominativi, altri due si fermano a 13. A guidarle altrettanti candidati sindaci: una donna, prima volta a Venafro per il gentil sesso ad aspirare alla poltrona più alta, e tre maschi. Vediamone da vicino denominazioni e nominativi dei candidati.”Insieme per Venafro” – Candidato Sindaco Alfredo Ricci, Candidati consiglieri Anna Barile, Ilary Bucci, Antonella Cernera, Gian Marco Di Cicco, Monica Di Filippo, Aurelio Elcino, Fabio Falciglia, Dario Ottaviano, Marina Perna, Oscar Simeone, Massimiliano Terracciano, Fabrizio Tombolini, Angelamaria Tommasone, Giovanni Vaccone, Marco Valvona e Massimo Zullo. Lista “CambiaMenti per Venafro” – Candidato Sindaco Anna Ferreri – Candidati Consiglieri Armando Antonelli, Enrico Antonelli, Chiara Bagari, Paolo Bianchi, Gennaro Casolaro, Marcello Celentano, Alessandra Di Nardo, Enza Greco, Fabio Iannucci, Annamaria Mancini, Ombretta Pollice, Maurizio Silvestri e Alessandra Troise. Lista “Oggi Venafro” Candidato Sindaco Enzo Bianchi – Candidati Consiglieri Carmine Amoroso, Carmela Mancone, Carmine Biasiello, Simone Martino, Marianna Bianco, Ernesto Cardarelli, Anna Mascio, Ivana Cappellari, Nicandro Forte, Guido Cimino, Nicandro Ricamato, Gianfranco D’Andrea, Antonella De Benedictis, Anna Genovese, Giambattista Di Chiaro e Alessio Antonio Andreozzi. Lista “Vivere Venafro – 86079” : Candidato Sindaco Luigi Viscione. Candidati Consiglieri Giuseppe Notte, Susanna Valentino, Vittoria Lucenteforte, Antonella Colarusso, Greta Giannini, Veronica Maria Pirolli, Marco Palumbo, Nicandro Samprati, Domenico Zullo, Michele Pontone, Ivano Pascarella, Alessandro Renella e Giuseppe Esposito. E che vinca il migliore, per il vero progresso di Venafro !