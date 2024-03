di T.A.

I primi tre appuntamenti sono stati un successo di contenuti, approfondimenti e partecipanti. Di certo altrettanto avverrà col quarto incontro all’Archivio di Stato di Isernia, titolato come i precedenti “CHIACCHIERE IN ARCHIVIO”. Tale prossimo appuntamento ci sarà a partire dalle h 17.30 del 14 marzo, sempre presso la sede dell’Archivio di Stato lungo Corso Risorgimento nel capoluogo pentro, per dire del libro “A CUORE APERTO” di Federica Siravo. Ne … chiacchiereranno Enza Zullo e Fabio Cefalogli.