Continua l’appuntamento con Quartiere Pulito, l’iniziativa che prevede quattro giornate ecologiche in diversi quartieri di Termoli.

L’iniziativa “Quartiere Pulito 2021”, con la collaborazione del Settore Ambiente del Comune di Termoli, mira a contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti e a diffondere le buone pratiche legate alla raccolta differenziata, al decoro urbano e alla riduzione della produzione dei rifiuti, sensibilizzando i cittadini a prendere coscienza del fatto che anche i piccoli comportamenti possono fare la differenza.

Durante le giornate ecologiche, che si svolgono il sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 11.00, una squadra della Rieco Sud provvede allo spazzamento meccanizzato e manuale delle strade e dei marciapiedi del quartiere, mentre contestualmente i residenti del quartiere interessato possono conferire in un container messo a disposizione dall’Azienda tutti gli oggetti di cui vogliono disfarsi, tra cui elettrodomestici, mobiletti, poltrone, sedie, reti, materassi, giocattoli voluminosi, lampadari e biciclette.

Il secondo appuntamento si terrà domani 10 luglio nel quartiere di Porticone, il cassone verrà posizionato alle ore 9 fino alle ore 11 nel piazzale di via Catania; si richiede la massima collaborazione dei cittadini a non parcheggiare le auto lungo le vie principali per permettere una migliore pulizia delle strade e dei marciapiedi.