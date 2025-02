di Redazione

Quarant’anni fa veniva inaugurato lo stadio di Selvapiana, intitolato ad Antonio Molinari, il compianto e indimenticato presidente della squadra del Campobasso che, durante la sua

gestione, riuscì a portare i Lupi in Serie B. È proprio in occasione della storica partita contro la Juventus di Michel Platini e Giovanni Trapattoni, conclusasi con la vittoria per 1-0 in favore dei rossoblù, che fu inaugurato il nuovo rettangolo di gioco. Era il 13 febbraio 1985. Da allora, molte partite sono state giocate su quel terreno che, in questi quattro decenni, ha regalato tante emozioni ma anche delusioni ai tifosi del Lupo. Per celebrare questo importante anniversario, un gruppo di amministratori comunali, guidato dalla Sindaca di Campobasso Marialuisa Forte, si è recato a Selvapiana. Il sopralluogo è stato utile anche per annunciare che, molto presto, ci sarà una cerimonia per installare una targa in ricordo del presidente Antonio Molinari.