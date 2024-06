Se i docenti percepiscono stipendi da fame, gli europarlamentari si prepareranno a percepire “stipendi” corposissimi e non solo per loro, anche per lo staff che lo affiancheranno durante la carica elettiva.

Ecco quanto guadagna un europarlamentare

Un europarlamentare italiano guadagna circa 18.000 euro al mese, considerando tutte le voci che compongono la retribuzione:

Lo stipendio base è di circa 10.000 euro lordi al mese, che si traduce in 7.854 euro netti dopo le tasse e i contributi UE

Ricevono un’indennità mensile di 4.950 euro per spese generali come affitto di uffici, attrezzature, telefoni e internet

La diaria giornaliera per vitto, alloggio e altre spese è di 350 euro al giorno, che può arrivare a circa 5.250 euro al mese se si partecipa a tutte le sedute

Vengono rimborsati i viaggi di lavoro in business class e i due terzi delle spese mediche

Alla fine del mandato spetta una buonuscita di un mese di stipendio per ogni anno di servizio

Ogni europarlamentare ha a disposizione 28.696 euro al mese per il proprio staff

Inoltre, al compimento dei 63 anni, gli europarlamentari hanno diritto a una pensione integrativa di almeno 1.750 euro lordi al mese per chi ha svolto un solo mandato quinquennale.

La tassazione più favorevole rispetto all’Italia fa sì che, a parità di stipendio lordo, il netto di un eurodeputato sia circa il 50% in più di quello di un parlamentare italiano.

redazione