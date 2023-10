di T.A.

BIGLIETTI SCHIZZATI IN ALTO DOPO LO STOP PROLUNGATO DELLA PANDEMIA E DIFFICOLTA’ PER GIOVANI E FAMIGLIE MEDIE DI ACCEDERE AGLI SPETTACOLI

Benedetta, o meglio maledetta pandemia da Covid ! Ha fatto lievitare tantissimo i prezzi di tanti prodotti, non esclusi quelli dei biglietti per andare a teatro o ad un concerto all’aperto ovunque nella Penisola. Si pensi, giusto per dare una idea, che oggi per assistere in un teatro a spettacoli musicali, commedie, concerti, esibizioni ect. occorrono mediamente oltre cinquanta euro a persona, prezzo che sfiora i cento euro -se non li supera addirittura- se trattasi di personaggio di spicco, di assoluta notorietà e quindi di vivo seguito e gradimento popolare. “Si, i prezzi dei biglietti per andare a teatro, ad un concerto ect -ammette un operatore del settore- sono aumentati, soprattutto dopo il fermo continuativo dovuto al Covid. Per la ripresa degli spettacoli in genere ed il rilancio degli eventi artistici è stato necessario ritoccare i costi per fitto teatro, servizi, strutture, personale, allestimento palchi all’aperto e quant’altro. E’ anche aumentato il badget per i singoli artisti, per cui alla fine ci ritroviamo coi costi elevati dei biglietti”. D’accordo – proviamo a ribattere – ma così si penalizzano i giovani impossibilitati ad andare a teatro o ai concerti all’aperto dati gli elevati prezzi dei tagliandi d’ingresso, nonché le famiglie medie italiane, che in tre/quattro a nucleo non possono certo permettersi di spendere due/trecento euro per una serata a teatro o a un concerto. “Conveniamo -si afferma dal settore artistico- ma è il costo della vita che è aumentato in maniera esponenziale, ivi compreso l’ambito artistico. Certamente si dovrebbero favorire i giovani e la media borghesia perché accedano con frequenza a teatro e concerti all’aperto, tramite un’accorta azione politica per calmierare i prezzi. E’ compito del Governo assumere iniziative al riguardo. In assenza di tanto, tocca fronteggiare i costi di tasca propria, se ci si riesce. L’ambiente artistico e quanti vi operano hanno bisogno di lavorare dopo gli anni ultimi di stop forzato dovuto al Covid. Speriamo che con l’apporto comune si riesca in tanto. L’arte comunque va sostenuta, a partire da quella nei teatri e dai concerti all’aperto”. Già, perciò signori mano alla tasca perché … lo spettacolo va ad iniziare ! E buona visione ed ascolto a tutti, anche se con la tasca un po’ vuota …