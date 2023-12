di T.A.

I matrimoni oggi ? Perfetti in ogni minimo particolare, con sposi al top, familiari e invitati altrettanto, l’arrivo della sposa in chiesa a bordo di curatissima e particolare auto d’epoca o di auto di grossa cilindrata, cerimonia liturgica ricca di intensi ed emozionanti momenti con tanto di cantante e pianoforte come cornice della funzione religiosa e pranzo nuziale quanto mai curato e succulento per tutti i palati. Assolutamente niente é lasciato al caso ! Si pensi che per i più esigenti e … danarosi ci sono addirittura esperti ed agenzie professionali che pensano loro a tutto, basta solo pagare … ! E i matrimoni di ieri ? Beh, tutt’altra cosa ! Semplicità assoluta, modestia come regola portante e tutti gli occhi concentrati principalmente sull’abito della sposa, opera di mesi della sarta di paese. Una particolarità, giusta la foto : al mattino del giorno del matrimonio, tanti fanciulli accorrevano dinanzi o sotto la casa della sposa, muniti di ombrello, non importava se c’era un bel sole leone alto in cielo. Loro, fanciulli e giovani, aprivano gli ombrelli tenendoli all’incontrario per la punta al fine di raccogliere confetti, biscotti e soprattutto qualche centesimo, i più fortunati cinque/dieci lire che la famiglia della sposa lanciava dalla finestra o dal balcone in segno di festa ! E le spinte non si contavano per aggiudicarsi qualche spicciolo con cui comprarsi un bel gelato alla gelateria artigianale di paese o andare al cinema o gustarsi un bel panino con la mortadella !Ed era un gran vociare in strada, con sorrisi e spintoni di tutti i tipi ! Gl’invitati al pranzo nuziale? Familiari e parenti più stretti, non potendo largheggiare ! La sposa arrivava a piedi alla chiesa in testa al corteo nuziale, applaudita dai vicini di casa che l’accoglievano lanciandole fiori di campo quale augurio. Al canto in chiesa ad accompagnare la funzione religiosa pensava il sagrestano. Il pranzo ? A casa ed essenziale, col pollo quale unico secondo e brindando col rosso della propria campagna. Dopodiché, ma a sera inoltrata e dopo tanti brindisi, canzoni alla fisarmonica, balli e divertimenti a non finire, si salutavano gli sposi, consegnando la classica “busta” perché il loro futuro fosse felice e fortunato. Gli sposi nei giorni successivi ? Viaggio di nozze nemmeno a pensarci e coppia assolutamente chiusa in casa per una settimana … ! Solo la domenica successiva al loro matrimonio gli sposini potevano uscire per le strade del paese, passeggiare e salutare a destra e a manca, mentre le amiche della sposa le si avvicinavano e chiedevano com’erano andata … ! “Benissimo …”, rispondevano in coro i due con un largo sorriso e con lo sposo che dava il braccio alla sposa ed al lunedì mattina, puntuale, ripartiva anche per loro il lavoro di sempre : lui ad accudire la campagna, a lavorare nell’edilizia o in una bottega artigiana e lei a rassettare casa, in attesa del ritorno del proprio uomo per il pranzo e la cena, attendendo entrambi i primi vagiti di neonati a riempire di gioia la loro vita. Che bello i matrimoni del passato, scrigni preziosissimi di meravigliosa umanità !