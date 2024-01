di T.A.

Non bastassero i problemi per venafrani residenti e viaggiatori su treni in transito, c’è anche altro ad appesantire la già critica situazione che quotidianamente e da anni si registra alla stazione ferroviaria di Venafro e sul piazzale antistante. Innanzitutto il datatissimo inconveniente dei bus sostitutivi dei treni (date le persistenti opere sulla linea ferrata molisana) che h 24 di tutti i giorni sostano sul piazzale ferroviario Falcone e Borsellino, centro di Venafro, in attesa dei viaggiatori costretti a scendere dai treni ed a salire sui bus sostitutivi per proseguire il viaggio, con inconvenienti, disagi e proteste puntualmente ogni volta emergenti vuoi per i ritardi vuoi per i pochi bus in attesa. Quindi anche altro, addirittura più grave ! Spesso infatti il wc della stazione ferroviaria venafrana è impossibile da avvicinare ! Escrementi addirittura nel cestino dei rifiuti (!), pulizia e decoro di là da venire e non di rado indumenti abbandonati a terra nello stesso bagno della stazione ferroviaria ! “Questa è diventata terra di nessuno”, afferma sconsolato chi per lavoro frequenta ogni giorno il sito ferroviario, “mentre occorrerebbero prevenzione e controlli continui. Invitiamo gli uffici preposti a predisporre tutt’altri servizi nella stazione ferroviaria di Venafro, luogo di transito di centinaia di persone al giorno. Così come ci si augura che presto si completino gl’interventi sulla linea ferroviaria molisana, così da mettere fine al “calvario” per tanti viaggiatori dei bus sostitutivi e del saliscendi giornaliero treno/bus e viceversa. Ne va di mezzo l’immagine dell’intero Molise e della stessa città di Venafro, aspetti questi nient’affatto secondari ! Il 2024 porterà finalmente le buone nuove a Venafro e ai venafrani in fatto di viaggi su rotaia, intralci dai bus sostitutivi e piena decenza nel wc della stazione ferroviaria cittadina ? Sono auguri assolutamente prioritari, perciò speriamo bene !”.