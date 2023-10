di T.A.

Che spettacolo ritrovare in un cassetto di casa, in un mobile in disuso una vecchia ed anche polverosa foto in bianco e nero, ossia della prima metà del secolo scorso ed anche prima. Click unici, bellissimi, modesti tecnicamente, dalle ridotte dimensioni, ma che hanno una qualità eccezionale : “parlano” addirittura, tanto sono ricchi di ricordi ! E’ il caso dello scatto allegato gentilmente pervenuto, risalente al 1955 all’incirca e che testimonia della costruzione in pietre, calce e tufo (all’epoca il cemento armato nell’edilizia ancora non esisteva) della prima abitazione privata all’imbocco dell’attuale strada provinciale per Conca Casale, arteria che giust’appunto in quel periodo prese le prime mosse, collegando finalmente in maniera più comoda e celere il piccolo Comune collinare di Conca Casale con Venafro. Sulla destra della stessa foto l’imbocco di Via Maiella e nessuna casa tutt’intorno. Si era nei primi anni successivi al secondo conflitto mondiale, si riprendeva assai lentamente a vivere e i paesi iniziavano ad alzare la testa, con le prime costruzioni private, le prime attività commerciali e il rilancio del lavoro nei campi. Il Molise non sfuggiva a tanto e anche a Venafro ci si rimboccava le maniche per ripartire. Il click in b/n mostra al centro il primo cantiere edile privato della zona con le strutture in legno per alzare muri e piani, mentre sulla sinistra è possibile scorgere in parte la tabella dei lavori per la costruzione della sede cittadina di Poste Italiane, ancora oggi lì esistente. E dinanzi l’ampia piazza, all’epoca deserta di mezzi (ne circolavano pochissimi, possedendoli in pochissimi fortunati !), oggi denominata Piazza Salvo D’Acquisto. Ecco si era ai primi anni cinquanta e il piccolo paese del meridione d’Italia, Venafro, ripartiva con una nuova strada, una prima casa privata ed altro ancora. Lo scatto immortala l’allora periferia est di Venafro all’epoca denominata in dialetto “for a Cutugn”, dal nome di una famiglia di lavoratori agricoli lì residente con attrezzature agricole, animali e fondaci. Il costo del terreno all’epoca per la costruzione della casa che separava e separa tuttora via Conca Casale da Via Maiella ? Mille lire al metro (!) e il privato riuscì a comprarne, date le proprie ridotte possibilità finanziarie, appena 700 mq da un possidente terriero della città realizzandovi casa a due piani ed un bel giardino tutt’intorno, autentiche cose preziose ed uniche per quei tempi. E quell’acquisto fu il primo di tant’altri acquisti terrieri “for a Cutugn” e Venafro prese a crescere.