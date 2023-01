Accade in Molise, protagonista un personaggio unico

E’un personaggio ”sui generis”, sotto molti aspetti unico, praticamente altrove introvabile, che vive nel suo particolarissimo mondo. Alla fin fine il nostro, uomo single di media età, è pienamente divertente e condivisibile data la sua originalità esistenziale, nient’affatto invasiva per il prossimo. Del resto il corregionale non ha remore a fare sfoggio della propria imprevedibilità di vita. Vive beatamente e divertendosi in un Comune del Molise interno, tutto avvolto nel proprio mondo “particolare”. Ama esternare le personali trovate e si é avuto modo d’incontrarlo in altra cittadina molisana, abbigliato con una sorta di tenda casalinga da balcone e mentre sferruzzava tranquillamente con ferri e fili di cotone seduto ai tavolini di un bar, tutto intento a realizzare calzini ! Alla domanda, “Vuole mangiare qualcosa?”, non si tirò indietro ma con un largo sorriso accettò. Cosa offrirgli, dato il personaggio ? Detto fatto, e si andò a prendere a casa una scodella con verdura paesana appena cucinata che il “sui generis” gradì oltre misura, gustandola tantissimo nel giro di pochi minuti. Per mangiare, si servì di una forchetta casualmente offertagli dal barista. Quindi, presente una sua conoscente che l’aveva accolto nella nuova cittadina molisana, si parlò del più e del meno, sempre in maniera simpatica e sorridente, mentre il personaggio in questione continuava tranquillamente a sferruzzare senza distrarsi per non sbagliare. Nel frattempo colui che gli aveva offerto il gustoso piatto di verdura casalinga guardava meravigliato e basìto il suo abbigliamento, fatto di “scarpe” -si fa per dire …- originalissime create personalmente dall’uomo e da quella sorta di tenda da balcone di casa adattata a pantalone e camicia ! Se il nostro ha cambiato mentalità e vita ? Non pensiamo proprio ! Basta guardare la foto allegata ! Vi si ritrova il personaggio giusto al centro dello scatto, il cui viso puntualmente sorridente e divertito appare all’interno del … coperchio di un wc (ovviamente non installato !) impreziosito dalla scritta ideata dallo stesso uomo … “Sto avendo su … CESSO” ! Appunto quando simpatia, intelligenza ed originalità caratterizzano la nostra vita …