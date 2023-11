di T.A.

IL LAVATOIO COMUNALE PUBBLICO ERA DI SOLITO AFFOLLATISSIMO DI CASALINGHE INTENTE A FARE IL BUCATO, CANTARE ED “INCIUCIARE” …, NON DISDEGNANDO ANCHE QUALCHE ACCESO BATTIBECCO SUBITO RICOMPOSTO

Ultimo mezzo secolo ? Il mondo …” s’é capuletat’ “, per dirla in dialetto stretto di certe aree geografiche molisane, ossia i sistemi di vita, i modi di fare e di pensare si sono letteralmente ribaltati ! Addirittura impensabili ed irriconoscibili, andando con la mente al passato appena trascorso. Si prendano le abitudini della quasi totalità delle donne di casa, ossia le nonne e trisavole di tanti. Non disponevano di acqua corrente in casa (il comodo flusso idrico nelle pareti domestiche arriverà dopo gli anni ’60) sicché per le faccende domestiche ci si doveva adattare con le storiche e bellissime tine di rame riempite d’acqua ad una fonte pubblica in paese -rinomatissime ed utili al massimo nello specifico “Le Quattro Cannelle” di Venafro, giusto per citare- e soprattutto per il bucato di casa, ossia per lavare lenzuola, coperte, abiti leggeri e pesanti, camice, pantaloni, maglie, indumenti intimi, calzini, fazzoletti e via di seguito, si andava quotidianamente in massa al lavatoio comunale pubblico, restandovi per ore a insaponare, immergere indumenti ect. nell’acqua che scorreva, sciacquare e finalmente tirar fuori il tutto, o appendendolo alle strutture metalliche che coprivano il lavatoio perché asciugasse o portando il pesante e profumato bucato a casa per stenderlo su un balcone, una finestra o su due mazze con una corda tesa al centro del proprio giardino. Un gran lavoro il tutto, anche di intere mattinate o di tante ore pomeridiane, che le casalinghe di un tempo svolgevano con energia, volontà e spesso cantando ritornelli della gioventù, ai tempi dei loro primi amori. Giù al lavatoio si lavorava tantissimo di gomito, ma mai una donna che imprecasse per tanto impegno. Tutte contente, tutte soddisfatte del bucato pulito e profumato e tutte perfettamente convinte del loro ruolo di “regine della casa”. Ci si fermava anche un attimo per una veloce e frugale colazione portata da casa, così come non mancavano “inciuci”, dicerie di paese e non di rado qualche litigio, un intenso battibecco tra donne come di solito avveniva, e in tutta franchezza avviene ancora oggi. Il tutto comunque era assolutamente bello ed assai significativo. E solo dopo ore di lavoro, e fisicamente stanche, le soddisfattissime casalinghe di una volta rientravano per approntare il pranzo o la cena per la famiglia. Si, erano stanche, ma decisamente soddisfatte di quanto facevano! I lavatoi comunali pubblici oggi? Ci sono, ma risultano pochissimo utilizzati. Nelle case c’è l’acqua corrente, sono in funzione lavatrici e lavastoviglie, per cui di certe strutture non c’è più necessità. Ed allora restano solo i ricordi di quanto avveniva nei paesi qualche decennio addietro, ricordi bellissimi a testimoniare vita, abitudini e mentalità di mamme, nonne e trisavole, persone impagabili !