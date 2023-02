Accade a Venafro con lo scomparsa del papà di un giovane degli Ultras Venafro del calcio cittadino che solidarizzano col coetaneo

Lo sport in genere é un ambito di vita bellissimo, capace di generare sentimenti umani profondi e perciò indelebili. E’quanto appena registratosi a Venafro dove gli Ultras dell’Us Venafro, società creata da operai e professionisti venafrani appena dopo la metà degli anni ’50 e la cui squadra di calcio partecipa all’eccellenza molisana, hanno affisso uno striscione sulla spalletta del ponte ferroviario che scavalca Via Volturno per esprimere vicinanza umana ad un loro coetaneo facente parte degli Ultras Venafro, appena rimasto orfano del padre. “Simone ti siamo vicini”, si legge sullo striscione col tricolore ed il simbolo degli Ultras, a ribadire appunto la forza dello sport, capace di creare passioni sportive unitamente a valori socio/umanitari bellissimi. Nel complimentarsi con gli Ultras Venafro per il loro significativo gesto, anche questo giornale è vicino al giovane venafrano per la grave perdita.