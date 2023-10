Come far valere la prescrizione?

La prescrizione opera in automatico: non c’è bisogno di ricorrere a una autorità o a un giudice affinché si compia la prescrizione. È sufficiente il semplice decorso del tempo. È chiaro però che se il creditore agisce contro il debitore per ottenere il pagamento, questi dovrà costituirsi in giudizio e, in quella sede, eccepire l’intervenuta prescrizione.

Una volta quindi scaduto l’ultimo giorno del termine di prescrizione, il debitore è automaticamente libero da ogni impegno economico.

Che succede se pago un debito caduto in prescrizione?

Chi paga un debito caduto in prescrizione, per errore o ignoranza, non può chiedere poi la restituzione delle somme versate al creditore, benché questi non avesse alcun titolo per pretenderle, neanche ricorrendo al giudice.

Dopo quanto tempo vanno in prescrizione le bollette?

Le bollette hanno diversi termini di prescrizione:

bollette della luce : 2 anni;

: 2 anni; bollette dell’acqua : 2 anni;

: 2 anni; bollette del gas : 2 anni;

: 2 anni; bollette del telefono : 5 anni

: 5 anni bollette per oneri condominiali ordinari : 5 anni;

: 5 anni; bollette per oneri straordinari ordinari: 10 anni;

Oltre alle classiche bollette di luce, acqua, gas, telefono e condominio, esistono numerosi altri servizi e forniture per i quali si può ricevere una bolletta o una fattura periodica. Ecco un elenco di alcuni dei tipi di bollette che una persona o un’impresa potrebbero ricevere:

rifiuti : si tratta della tariffa che viene pagata per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, la cosiddetta TARI ;

: si tratta della tariffa che viene pagata per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, la cosiddetta ; internet : molte persone hanno un contratto separato per la connessione a banda larga o la fibra ottica;

: molte persone hanno un contratto separato per la connessione a banda larga o la fibra ottica; televisione : si può ricevere una bolletta per servizi televisivi a pagamento, come abbonamenti a piattaforme satellitari o streaming.

: si può ricevere una bolletta per servizi televisivi a pagamento, come abbonamenti a piattaforme satellitari o streaming. riscaldamento : per chi vive in condomini con riscaldamento centralizzato, potrebbe ricevere una bolletta specifica per questo servizio;

: per chi vive in condomini con riscaldamento centralizzato, potrebbe ricevere una bolletta specifica per questo servizio; sicurezza : Se si ha un sistema di allarme o sorveglianza, potrebbe esserci una tariffa mensile o annuale;

: Se si ha un sistema di allarme o sorveglianza, potrebbe esserci una tariffa mensile o annuale; irrigazione : in alcune zone, l’acqua per l’irrigazione del giardino o degli spazi verdi viene fatturata separatamente.

: in alcune zone, l’acqua per l’irrigazione del giardino o degli spazi verdi viene fatturata separatamente. parcheggio : se si ha un posto auto in un garage o parcheggio a pagamento, potrebbe arrivare una bolletta periodica;

: se si ha un posto auto in un garage o parcheggio a pagamento, potrebbe arrivare una bolletta periodica; servizi postali : per chi ha un servizio di casella postale a pagamento o altri servizi correlati.

: per chi ha un servizio di casella postale a pagamento o altri servizi correlati. affitto di apparecchiature: come condizionatori, depuratori d’acqua, o altri dispositivi per i quali si paga una tariffa periodica.