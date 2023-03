Giorgia Meloni, il Molise e i molisani nel ricordo della piacevole serata conviviale di fine anni ‘90 in una pizzeria del territorio regionale

Oggi è Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, oltre che segretaria nazionale del maggiore partito in Parlamento, Fratelli d’Italia. Ossia una indiscussa realtà politica nazionale ed internazionale. Quando venne una delle primissime volte in Molise si era negli anni ’90, era ventenne o giù di lì, ricopriva la carica di segretaria nazionale di Azione Giovani, il movimento giovanile dell’allora Alleanza Nazionale. Era cioè un’attiva militante di partito, ma relativamente conosciuta al grande pubblico politico nazionale ed assolutamente sconosciuta oltre confine. Era però Giorgia Meloni, perché di lei -s’è capito da una vita- si sta scrivendo, già attiva in politica e lei stessa non ha remore, anzi …, a dire che a quei tempi era tra le più presenti quando c’erano da attaccare manifesti politici di destra nelle borgate romane, dove lei è nata e da dove proviene. Ha fatto cioè la classica gavetta politica, si è formata nei circoli giovanili di destra della Capitale e sin da giovanissima mostrava determinazione, volontà, vedute chiare e fermezza di idee. Ovviamente oltre che a far politica viveva la sua vita di giovane e in tali frangenti conosceva, considerava e si faceva apprezzare da coetanee e coetanei. Tra questi da segnalare un giovane molisano di destra che non perse tempo ad invitarla in Molise, parlandone preventivamente con amici e conoscenti corregionali per accogliere la ragazza romana nella maniera più conveniente. E così in quattro e quattr’otto venne fuori la simpaticissima serata conviviale in una pizzeria di un Comune dell’isernino. Intervennero in tanti –diverse decine tra giovani e adulti- e Giorgia stette benissimo coi molisani. Si gustò un’ottima birra, si brindò con “bionde” e coca cola, si disse di politica affrontando le tematiche del momento e lei, la giovane romana delle borgate, si espresse, manifestò il proprio pensiero dando prova di avvedutezza e senso di responsabilità, ma soprattutto stette alla grande e con vivo piacere a tavola con coetanei e adulti molisani, stabilendo sin d’allora un feeling quanto mai proficuo con questa terra. Si trattenne a lungo in quella pizzeria la giovanissima Giorgia Meloni, “tirò” sino a sera tardi, sorrise e si confrontò in tutta franchezza, palesando sin da allora “la stoffa” che poi la porterà ai vertici politici, partitici e governativi nazionali attuali. Ecco, è stato un vero piacere incontrarla e stare a tavola con lei gustando una saporitissima pizza napoletana pasteggiando con un calice di bionda o con un bel bicchiere di coca cola quando praticamente era una semisconosciuta ed è un vero piacere ricordare oggi quella serata di tant’anni orsono in sua compagnia. Ed allora Presidente Giorgia Meloni, quando crede il Molise l’aspetta ancora con la simpatia e la cordialità già palesatele.