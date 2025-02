di Redazione

Fa discutere, senza dubbio, quella politica “urlata” o “ridicolizzata” da immagini e versi che rimandano al mondo animale. O che è talmente gridata che si fatica a comprendere cosa viene detto. L’unico obiettivo è quello di distogliere l’attenzione da quanto si fa (o non si fa) spostandola verso gesti che dovrebbero suscitare ilarità ma che invece così non è. A livello nazionale possiamo citare il “caso bau bau” dove la deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli ha risposto a gesti e versi canini, al collega del PD Marco Furfaro, in una trasmissione televisiva de La 7, in cui erano entrambi invitati. Il riferimento era al caso Cirinnà in cui furono rinvenuti soldi nella cuccia del cane. La differenza però è che la ex parlamentare non siede più a Palazzo mentre lei, la Montaruli, è tra le persone di fiducia di Giorgia Meloni. Scendendo di categoria si arriva alla Regione Molise. Anche qui vediamo la campagna social del presidente Francesco Roberti che spesso travalica i confini del politico. Sul suo profilo privato spesso compaiono post con chiaro riferimento ai colleghi di minoranza. Cartoni animati e una volta è comparso anche un asino. Con la frase: l’asino che raglia mangia poca paglia. Obiettivo? Far ridere o distogliere l’attenzione? Da verificare. Intanto l’effetto Montaruli colpisce anche il Molise. Scendiamo ancora, siamo al Comune di Campobasso. Nella seduta di lunedì scorso non funziona il voto elettronico. I consiglieri Salvatore Colagiovanni e Domenico Esposito, come si vede nel video registrato dai colleghi del Quotidiano del Molise, alla vista delle telecamere, alzano i toni cercando di mettere in difficoltà la maggioranza di centrosinistra. Per poi convocare ad horas una conferenza stampa con i soliti contenuti: caos in maggioranza e compagnia cantando. Lo stile della comunicazione del centrodestra resta quindi uguale a tutti i livelli istituzionali. La filiera dell’asino che grida prima di fare bau bau. Esiste una filiera istituzionale del centrodestra. Parte dal nazionale e finisce al Comune di Campobasso. Per passare anche per la Giunta Regionale e in particolare per il presidente Francesco Roberti.

fonte: https://www.controvento.online/la-filiera-gridata-con-versi-animali/