Un uomo politico, io credo, ha il dovere di distinguere la persona in quanto tale dalla posizione politica.

Non si può sacrificare la dignità di una persona ad una ideologia politica.

Infatti c’è molto da discutere sulla giustezza di una ideologia politica giacché essa poggia le proprie basi su valori assai transeunti, mentre la persona umana lo poggia su valori assoluti, per quanto di assoluto si possa parlare nel nostro mondo.

Un ideologia politica può essere riveduta senza che perda la sua identità; una persona umana non si presta a revisioni e, una volta che la si è distrutta, non consente di essere recuperata. Ecco perché la persona umana occupa valori di gran lunga più alti delle ideologie politiche.

Quello che però non è ammissibile è che colui che professa un ideale politico si senta autorizzato a calpestare la dignità altrui, o addirittura a rivendicarne la distruzione totale.

Aristotele si esprimeva così ,nel suo trattato Politica, oltre a definire le funzioni dello Stato e le sue forme di governo, formula ipotesi per realizzare il buon governo della città.

Uno dei problemi fondamentali della filosofia politica è il rapporto tra l’agire politico e l’agire morale.

Secondo alcuni l’azione umana riconosciuta moralmente giusta non corrisponde necessariamente a un’azione politicamente valida e viceversa.

La politica è l’applicazione del bene comune al fine di rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongono tra l’individuo e la sua completa realizzazione, allora non è possibile pensare a una politica giusta che non faccia il bene.

Massimiliano Scarabeo