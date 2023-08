di T.A.

SARA’ IL SOLE … ?

STRANI EPISODI DINANZI ALL’UFFICIO POSTALE DI PIAZZA D’ACQUISTO A VENAFRO

La temperatura è scesa, l’afa delle settimane precedenti non c’è più, ma il sole agostano picchia sempre ed è tale, forse, da poter provocare quanto segue. Ad attestarlo episodi riferiti dai clienti postali dinanzi al postamat di piazza D’Acquisto a Venafro, sportello all’esterno dell’ufficio postale, esposto al sole e come tale possibile causa di quanto raccontato da chi era presente alla vicenda, per fortuna risoltosi senza strascichi grazie a chi non ha ritenuto di replicare ad un personaggio agitato, lasciando “cadere” la cosa, cioè lasciando perdere. La storia, dal racconto dei presenti. Un tizio si avvicina precipitosamente al postamat senza rispettare la fila ed altro utente in attesa fa presente la propria precedenza. “Apriti cielo” da parte dell’altro ! Ecco in dialetto venafrano, perché dà più l’idea, quanto il tizio afferma dalla testimonianza dei presenti : “Mè, va buon’ ! Muov’t però pecché vach’ r’ fretta ! Fa subbt’ e n’ perd’ tiemp’ !”. L’altro, stranito, lo guarda senza profferire parola ed il tizio agitato replica : “Muov’t’, n’ t’ crer’ r’ess’ mpurtant’ ! Muovt’ e n’ rir’ !”. Gli astanti guardano il soggetto senza aggiungere parola, ma accennando ad un desolante sorriso di compassione, mentre l’utente “investito” dalle affermazioni gratuite e fuori luogo resta interdetto e senza parole. L’agitato però non demorde … “ T’ vuò mov’ !”, quasi minacciando l’utente al postamat, mentre tutt’intorno è sorpresa e rabbia non celata ! Come finisce il tutto? Col malcapitato utente postamat che conclude come aveva iniziato, cioè in silenzio senza replicare, ritirando il denaro ed andando via, mentre gli altri in fila zittiscono a loro volta, guardando straniti il soggetto “in ebollizione” gratuita e fuori luogo. Sarà il sole ? Non crediamo. Pensiamo piuttosto l’assenza di senso civico, l’assoluto mancato rispetto per il prossimo, unito ad una dose di pessima educazione. “Il sole” comunque ha la sua rilevanza e centra ugualmente, ripensando alle affermazioni recenti di un lavoratore postale di Venafro secondo il quale tanti utenti mandano sovente in tilt il postamat di piazza D’Acquisto battendo violentemente coi pugni lo stesso servizio/postamat una volta uscita la schermata che attesta un problema di vario tipo che impedisce l’erogazione del contante. “Lo scriva -chiese cortesemente il dipendente postale- perché il comportamento è ricorrente ed il servizio risulta spesso bloccato a causa di simili atteggiamenti”. Certo, il sole fa proprio scherzi strani, perciò è consigliabile non restare troppo tempo esposti … !