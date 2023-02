Il cittadino che ha seguito il Consiglio Regionale del Molise sull’intricata questione della Radioterapia al Gemelli di Campobasso

“In Consiglio Regionale del Molise c’era in agenda l’intricata questione della Radioterapia al Gemelli di Campobasso, vicenda delicata e decisiva per la salute di tutti, per cui ho ritenuto di raggiungere il capoluogo di regione e seguire dal vivo il dibattito e le eventuali conclusioni dell’assemblea su un tema tanto importante”. Così un pensionato isernino, già dipendente pubblico e di solito presente ed assai attivo nei dibattiti e nelle decisioni che interessano la collettività, nonché nella vita socio/culturale in genere. Una volta nella sede di Palazzo Vitale a Campobasso, presenti pochi altri cittadini quali uditori come da foto allegata, il nostro ha ascoltato quanto si diceva da dietro il vetro che separa il pubblico dagli amministratori regionali, ha seguito il dibattito, ha fotografato ed alla fine ha ritenuto di far pervenire in redazione una sua particolare espressione fotografica in primo piano, opportunamente coperta per privacy, esemplificativa però di quanto sentito ed avvenuto. Il dibattito nell’assemblea regionale circa la radioterapia al Gemelli di Campobasso e su altre tematiche affrontate dal consiglio molisano, presenti l‘uditore isernino e pochi altri ? Evidentemente non avranno tanto entusiasmato il nostro corregionale …