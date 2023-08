di T.A.

Una vicenda, quella che segue, che al solo scriverne francamente da fastidio, ossia contraria ed indispettisce un sacco. E’ notoria, ma occorre tornare a dirne dato che la soluzione è di là da venire. La storia è quella della “disgraziatissima” famiglia venafrana di Gennaro Arvonio, poliomielitico costretto a spostarsi su carrozzella a motore non avendo la disponibilità degli arti inferiori alla pari della moglie a sua volta disabile ed alla giovane figlia, bella ragazza per fortuna sana fisicamente. Ebbene i nostri, persone tranquille, sono costretti a vivere in un alloggio Iacp del tutto “assaltato” dall’umidità evidentemente perché non ben costruito all’epoca della realizzazione dell’immobile condominiale in via Flacco a Venafro. Sarà stato così o per altro motivo, certo è che purtroppo Gennaro, moglie e figlia sono costretti a vivere nell’umidità più assoluta ed impossibile all’ingresso, in cucina, nelle camere e nei servizi igienici. Dappertutto e con conseguenze facilmente immaginabili, date anche le condizioni fisiche di marito e moglie. “Nostra figlia, oggi signorina, -afferma sconsolato Gennaro- avrebbe bisogno di vivere in tutt’altro modo ed invece tocca anche a lei, come a noi, abitare in una casa totalmente umida !”. Ha provato a parlare con Iacp ed istituzioni pubbliche venafrane ? “Certamente -é sempre l’uomo di media età a parlare- e mi viene detto che devo provvedere in proprio, pagandone il fitto, a trovare una casa dove trasferirci per consentire all’Iacp di risolvere l’umidità nell’alloggio assegnatoci. E dove trovo, date le nostre condizioni, un alloggio adatto a noi ? E poi, dove trovo i soldi per pagare il nuovo fitto di casa ? Siamo impossibilitati ad agire, l’abbiamo espressamente manifestato al Comune di Venafro, ma nessuno si adopera per trovare una soluzione al nostro calvario ! Il nostro è uno Stato di diritto, ma non per noi ! Chiediamo comprensione e doveroso senso di responsabilità. Fateci vivere in condizioni dignitose !”. Non riescono le istituzioni pubbliche preposte a risolvere il “Caso Famiglia Arvonio” di Venafro ? Prova a farlo FuturoMolise suggerendo la soluzione. A Venafro, e sempre in via Falca, ci sarebbe qualche alloggio Iacp assegnato ma da anni non abitato per la libera scelta degli assegnatari di vivere altrove, direttamente nella natura. Se tanto è, Comune di Venafro e Iacp d’Isernia potrebbero richiedere agli assegnatari che non usano quanto nella loro disponibilità la rinuncia all’alloggio perché venga assegnato, anche solo per il tempo necessario a sanare l’alloggio umido degli Arvonio, alla famiglia disabile. Oltretutto l’alloggio in questione sarebbe adattissimo agli Arvonio trovandosi a pian terreno e quindi facilmente accessibile per soggetti su carrozzelle. Non è fattibile tutto quanto in punto di legge ? Si cerchi allora in tutta responsabilità un’alternativa immediata al “calvario” degli Arvonio, consentendo finalmente loro di vivere in ambienti sani e dignitosamente, giusti i diritti di tutti. Il “caloroso” invito è rivolto a Comune di Venafro e Iacp di Isernia ! Seguiremo la vicenda, a dir poco delicata.