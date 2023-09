di T.A.

QUANDO LA STATUA DI GIUSEPPE GARIBALDI CAMPEGGIAVA A PORTA NOVA A VENAFRO

Una immagine storica assai particolare che ricaviamo dall’archivio personale dell’amico arch. Franco Valente, che si ringrazia per la cortese disponibilità. E’ quella in bianco/nero che ritrae Porta Nova, quartiere popolare a sud ovest della Venafro antica, sulla cui piazza principale e giusto dinanzi all’ingresso della Chiesa di San Sebastiano un tempo e per un periodo limitato troneggiò una imponente statua dell’Eroe dei Due Mondi, Giuseppe Garibaldi, nella sua classica e storica posa da Generale e combattente per la libertà di tutti i popoli ovunque sulla Terra. Il click risale ai primi del ‘900 e ritrae tanti venafrani ambosessi dell’epoca che accorsero in massa per lo scoprimento della statua e del monumento su cui era posta. Non era di marmo, bensì di materiale facilmente deteriorabile dal trascorrere del tempo, tant’è che anni dopo progressivamente si rovinò sino ad essere rimossa. Resta ugualmente la bellezza dell’immagine e di sapere che … Garibaldi seppure per breve tempo è stato a Porta Nova di Venafro !