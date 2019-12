Nella classifica del Sole 24 Ore Milano è in testa per il secondo anno consecutivo. In coda Caltanissetta preceduta di poco da Foggia e Crotone. Rispetto all’anno scorso il numero di indicatori è aumentato da 42 a 90, divisi in sei macro aree tematiche che indagano altrettante componenti dello star bene. Le classifiche di tappa sono: “Ricchezza e consumi”, “Affari e lavoro”, “Ambiente e servizi”, “Demografia e società”, “Giustizia e sicurezza”, “Cultura e tempo libero”.

Su base regionale, riemerge la contrapposizione Nord-Sud. La coda della classifica è occupata anche quest’anno da province del Sud. Campobasso si piazza al 74esimo posto, migliorando la sua posizione rispetto allo scorso anno. Per trovare Isernia, dobbiamo scendere alla 99esima posizione, un risultato sconfortante. Il capoluogo pentro, è in caduta libera verso il fondo della classifica.