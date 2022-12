Si tratta dei risultati dell’indagine annuale del Sole 24 Ore relativa alla Qualità della vita nelle Province italiane con la classifica delle città in cui si vive meglio che Il Sole 24 Ore ha pubblicato oggi, lunedì 12 dicembre 2022

E’ Isernia la penultima provincia d’Italia nella 33ma edizione dell’indagine sulla qualità della vita del Sole 24 Ore, pubblicata oggi, 12 dicembre. La città pentra si classifica in posizione 106 su 107 città con un punteggio di 391,2, registrando un peggioramento del punteggio di meno 25 rispetto al 2021. Situazione di poco migliore per Campobasso che con un punteggio di 448, 3 si piazza all’81esimo posto in classifica con un -1 rispetto al 2021.

“Le statistiche hanno la capacità di svelare le urgenze su cui è necessario intervenire, diventando campanelli d’allarme in grado di orientare scelte e strategie. Non solo numeri, dunque, ma strumenti che danno voce alle tante fragilità di questo Paese”. I 90 indicatori statistici alla base dell’indagine, di cui 40 aggiornati al 2022, presentano una serie di novità: due indicatori sull’inflazione; un pacchetto di indicatori su energia da fonti rinnovabili/riqualificazioni energetiche/consumi energetici; l’indice della partecipazione elettorale alle ultime elezioni politiche di settembre 2022; nove indici sintetici inclusi nell’indagine che aggregano più parametri (Qualità della vita di giovani, bambini e anziani, Qualità della vita delle donne, Ecosistema urbano, Indice della criminalità, Indice di sportività, Indice del clima, IcityRank sulle città digitali). Si confermano alcuni indicatori storici dell’indagine: valore aggiunto pro capite; prezzi delle case e incidenza dei canoni di locazione sul reddito medio dichiarato; imprenditoria giovanile; giovani Neet; ore di Cig ordinaria; infortuni sul lavoro; indice della qualità dell’aria; tasso di motorizzazione; indice di litigiosità nei tribunali; mortalità da incidenti stradali; numero di bar, ristoranti, librerie e palestre; agriturismi; indice di lettura; verde urbano; banda larga ultraveloce; amministratori comunali under 40.

L’INDICE DELLA QUALITÀ DELLA VITA DELLE DONNE, SECONDA EDIZIONE

Questo 33mo appuntamento della classifica vede anche la nuova edizione dell’Indice della Qualità della vita delle donne, che sintetizza 12 parametri. Ad offrire maggior benessere alle donne è la provincia di Monza e Brianza, seguita da Treviso (vincitrice della prima edizione, nel 2021) e Cagliari.

Campobasso si è piazzata alla posizione 77 con un punteggio in salita di 495,1. Isernia in 90esima posizione con il punteggio in calo di 434,9

“Senza numeri, non c’è misura. E neppure capacità di raccontare l’Italia di oggi, confrontarla con quella di ieri e pensare quella di domani”.

Tutti i dati: www.qualitadellavita.ilsole24ore.com.