Perviene dal web una segnalazione circa iniziative strane e addirittura contraddittorie da ambienti diversi dello stesso Comune di Venafro. A segnalarli un professionista della città che via internet così scrive : “A Venafro si rasenta l’assurdo (ad onor del vero il nostro usa altro termine, che abbiamo ritenuto di cambiare …)”. Il prosieguo dell’esternazione del cittadino, evidentemente non convinto della bontà di determinate iniziative che arrivano dall’ente locale venafrano : “Con ordinanza sindacale -specifica sempre il tizio- si vietano tutti i festeggiamenti civili 2021 in onore dei SS Martiri; con ordinanza della Polizia Municipale si vieta il parcheggio in determinate strade cittadine per permettere i festeggiamenti 2021”.

L’interrogativo conclusivo del nostro, a prescindere dal web : “Sono io che non capisco, e ci può stare, o emerge qualche contraddizione evidente dalla faccenda ? Cioè il Sindaco, stando le disposizioni anticovid, vieta i festeggiamenti civili, e la Polizia Municipale dispone tutt’altro permettendo sostanzialmente, previo il divieto di parcheggio sulle principali strade del centro, gli stessi festeggiamenti appena annullati dal primo cittadino ? A mio modesto modo di vedere, qualcosa va aggiustata nella macchina municipale per evitare disorientamenti ed incomprensioni. Il sottoscritto, ad esempio, non ha affatto capito se i festeggiamenti civili a Venafro per la Festa di San Nicandro 2021 siano vietati o meno … “.