Come opposizioni, abbiamo presentato un emendamento che chiarisse questo impegno. È stato bocciato dalla maggioranza di centrodestra. Con un escamotage formale, Roberti va avanti e venderà in ogni caso. Senza concertare con la città e il Comune di Campobasso, senza dare chiarezza nemmeno sulla finalizzazione dell’area dell’ex stadio Romagnoli, che a nostro modo di vedere non va cementificata.

Io personalmente credo che andrebbe favorita la nascita di hub tecnologici per i servizi in remoto (banche, assicurazioni etc che dal nord lavorano con giovani in smartworking), la cittadella universitaria con finanziamento degli specializzandi in medicina (altrimenti facciamo chiacchiere se non mettiamo un euro per questo), il potenziamento dei servizi sanitari, il supporto alle aziende dell’area industriale a confine con Ripalimosani.