di Giovanni Minicozzi

A distanza di soli tre giorni il Tar del Molise ha sospeso l’ordinanza di Oreste Florenzano, concordata con la commissaria Flori Degrassi, con la quale veniva disposta la chiusura temporanea del punto nascita di Termoli.

Alla base della decisione il decesso di un neonato avvenuto due ore dopo il parto per cause in corso di accertamento da parte della magistratura penale.

A presentare il ricorso amministrativo sono stati alcuni sindaci del basso Molise capeggiati dal primo cittadino di Termoli Francesco Roberti e il comitato Molisanita’ L. 113 (voglio nascere a Termoli ) con il patrocinio degli avvocati Vincenzo Fiorini, Vincenzo Iacovino e Massimo Romano.

La discussione di merito è prevista per il prossimo mese di settembre.

Al di là di ogni considerazione giuridica risalta agli occhi l’ennesima figuraccia del direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano e la pessima figura della commissaria Flori Degrassi che ha avallato la scellerata e pretestuosa decisione assunta dai vertici dell’azienda sanitaria regionale.

La “manfrina” sul punto nascite del S.Timoteo dura da oltre due anni e aveva già registrato una prima sentenza del Tar che disponeva la riapertura del reparto dopo la prima chiusura disposta sempre da Oreste Florenzano con il benestare dell’ex commissario Angelo Giustini, della sub commissaria Ida Grossi e del direttore regionale della salute Lolita Gallo.

In tutto questo tempo l’Asrem nulla ha fatto per potenziare l’organico e mettere in sicurezza quel reparto.

L’amara constatazione finale è che in questa disastrata Regione per difendere il diritto alla salute, messo in costante pericolo da chi sarebbe preposto a dare risposte concrete in cambio di centinaia di migliaia di euro di stioendio pagati dai molisani, bisogna rivolgersi alla magistratura amministrativa e penale.

Una sola parola sorge spontanea :

V E R G O G N A T E V I !