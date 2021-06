di Giampiero Giunti

Uno spazio caldo e informale nel quale proporre un’esperienza gastronomica che affianca alla tradizione molisana le rivisitazioni di alcuni classici italiani. Il locale, inaugurato qualche settimana fa, oggi, è uno dei pochi punti del Molise, che offre prodotto tipici del territorio, da forno e freschi, dolci e salati, tutti di rigorosa provenienza e produzione artigianale.

In queste prime settimane il locale ha attratto un folto pubblico e riscosso grande curiosità. Il clima è della ripresa, che mescolato al design della montagna, fa già vacanza.

Nato grazie ad una intuizione di due giovani imprenditori, Paolo e Domiziana, i due, marito e moglie, già da tempo sono impegnati nel mondo della ristorazione, il format che ha aperto i battenti vuole riportare in auge il ristorante-pizzeria di quartiere ma in chiave Pop. L’anima del locale fatta di una cucina autentica e di condivisione è stata resa moderna senza snaturarla con l’introduzione di una filosofia gastronomica che guarda al presente restando popolare: materie prime d’eccellenza, tecniche di cottura ottimizzate, rispetto della stagionalità, il tutto per donare nuove intensità ai grandi classici senza inutili sovrastrutture. Un nome che rappresenta anche lo spirito del progetto: Punto Molise infatti richiama il territorio, “il punto del Molise” nel quale poter ricercare i gusti sani del territorio.

Punto Molise avrà un orario di apertura che garantirà la possibilità di mangiare per tutta la giornata e offrirà la possibilità di asporto. Punto Molise mette a disposizione anche un’aera con schermi televisivi. “Abbiamo pensato alla formula del diner all’americana puntando tutto sulla qualità del cibo e selezionando prodotti a KM zero. La nostra consolidata esperienza nel settore food ci consente di saper coniugare al meglio gli elementi caratteristici della cucina italiana così da soddisfare il palato dei nostri clienti offrendo al contempo un ambiente accogliente e colorato capace di regalare relax e divertimento”, hanno dichiarato Paolo e Domiziana che hanno voluto dare vita a un locale adatto anche alle famiglie.

Punto Molise offre un servizio attento e cucina trasversale, la voglia di far star bene in un luogo da vivere in compagnia gustando piatti sinceri, questo il mood di Punto Molise. Uno spazio caldo e informale con richiami ai Diner americani ed alle tipiche trattorie, un luogo caratterizzato da armoniche cromie, dai materiali ai colori, dagli elementi d’arredo e alla bellissima pittura delle pareti che impreziosiscono il locale, rendendolo originale. Un format pensato e studiato in maniera meticolosa, Punto Molise dispone di uno spazio interno che può ospitare fino a 80 coperti e di uno spazio esterno da 90 posti. Un dehors utilizzabile in ogni momento, anche in caso di cattivo tempo, grazie ad una funzionale copertura che consente di pranzare e cenare all’aperto al riparo dagli imprevisti. Il locale, aperto 6 giorni su 7, propone anche un’area bar, riservata, accogliente che garantisce al cliente un servizio a 360° gradi.

Punto Molise è in Via Bivio Cese 11 a Montaquila