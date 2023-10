di T.A.

Gli amministratori comunali di Venafro, sia di maggioranza che di minoranza, probabilmente presi da impegni superiori e indifferibili zittiscono in fatto di tutela e miglioramento dell’arredo urbano venafrano ed allora ecco scendere in campo i cittadini comuni a dare fiato ed alimento alla neo rubrica d’informazione ideata da questa testata dal titolo “Venafro non le manda a dire” per esporre la vita venafrana, dicendo di cose belle e brutte a seconda del caso. In effetti sono pervenute in redazione diverse foto che attestano purtroppo i tanti “guasti”, leggi brutture, disseminati nell’abitato venafrano a rovinare l’immagine della città. E siffatte foto vengono qui pubblicate quale precisa testimonianza di cose da rimuovere, di angoli urbani da migliorare e di interventi assolutamente necessari ed urgenti al fine di restituire attrattiva e bellezza alla città, troppe volte “calpestata” di brutto in quanto a pulizia, decoro e simili. Perciò spazio ai click dei venafrani che mal sopportano una città degradata e chiedono l’immediata inversione di tendenza tramite tutt’altro senso civico e sociale. Cioè non le mandano a dire i venafrani e ne hanno ben donde ! Ecco in estrema sintesi talune brutture ambientali documentate in foto : 1) La traversa a lato dello storico Palazzo Cimorelli (100 mt. in linea d’aria dalla Casa Comunale !) ricettacolo di abbandono, sporcizia, randagi etc; 2) La strada (chiusa) a nord di Castello Pandone, ossia dell’abbandono e dell’incuria più profonda ed assoluta ; 3) Erba altissima su suolo pubblico a ridosso di aree urbane popolatissime ; 4) Materiale abbandonato da decenni in strada, sotto gli occhi di tutti da diversi lustri e giammai rimosso, ripulendo l’area. La rubrica “Venafro non le manda a dire” ? Idea che ha fatto centro, vista l’adesione/lettura popolare, con uno scopo unico : migliorare l’immagine di Venafro, oggi troppo e decisamente bistrattata ! Auguriamoci di raggiungere lo scopo in fretta, perché chi arriva, guarda, osserva e … storce il muso !