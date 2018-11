Il drammatico episodio si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 13 novembre, lungo la strada statale 87 “Sannitica” in territorio del Comune di Larino. Fortunatamente, tutti i pendolari a bordo del mezzo, non hanno riportato conseguenze. Sul posto sono interventi gli uomini dell’Anas, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco per prestare i soccorsi e ripristinare al più presto la normale circolazione.